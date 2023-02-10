Козырев: «Проиграли, но этот проигрыш даст «Торпедо» рост»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший, интересный матч. Традиционно наши игры с «Северсталью» проходят в упорной борьбе. К сожалению, мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. На льду была командная игра, было мужество. Ребята играли друг за друга. К сожалению, мы потеряли двух центральных нападающих. Ребята получили травму и не смогли закончить матч. Мы всю игру провели с двумя центральными, один из них был тринадцатым в заявке. Переломный момент? Когда Алексей Кручинин получил травму и не смог продолжить игру», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 64 очка.