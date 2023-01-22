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Сегодня, 21:43

Кравец: «Неудачный у нас выезд получился»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

«Перед игрой говорили ребятам, что «Нефтехимик» сейчас на подъеме, уверенно обыграл «Салават» в прошлом матче, плюс команда изо всех сил борется за плей-офф. В принципе, начали неплохо, атаковали, в чужой зоне были. Но невнимательность, выход один на один и гол в наши ворота. То же самое и со второй пропущенной шайбой: выстояли меньшинство до конца, но затем маленькие неправильные решения, за которые «Нефтехимик» наказал. Потом ребята боролись, старались, моменты создавали. В конце было очень много моментов у нападающих. Но надо чтобы такой накал, движение и борьба были с первых минут игры. Да и забивая одну шайбу за два матча сложно рассчитывать на победы.

Неудачный у нас выезд получился, возвращаемся домой, посмотрим видео и будем готовиться к «Трактору». Команда была готова сегодня, она правильно играла, голы стали следствием индивидуальных ошибок игроков. Во втором периоде мы должны были владеть инициативой. К сожалению, не получилось, надо разобраться в этом и изменить ситуацию по вторым периодам.

Много времени в атаке провели, что же было не так? Когда выходы «1 в 0? не забиваем, вот что не так. Вратарь «Нефтехимика» сыграл великолепно, но нападающие такого уровня должны решать эти моменты», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/22/508698.html
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
Михаил Кравец
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