Главный тренер «Северстали» Разин остался доволен игрой команды в матче против минского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поблагодарил команду за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1).

«Большое спасибо болельщикам — сегодня был аншлаг. Хотелось бы, чтобы так ходили постоянно. Думаю, игра понравилась. Игра была, как говорится, от ножа. Соперник хороший, мастеровитый. Много хороших иностранцев, хорошая местная молодежь. Тем более, предыдущие важные игры команда соперника играла очень дисциплинированно. Благодарен ребятам. У нас молодая команда, не такая рослая, не такая высокая. Мы сегодня борьбу силовую не проиграли, в каких-то моментах даже выиграли. Вдвойне приятно, что смогли переломить, достать победу из себя», — приводит пресс-служба клуба слова Разина.

«Северсталь» прервала серию из четырех поражений подряд и поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции (54 очка). 25 января команда из Череповца сыграет с «Барысом». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.