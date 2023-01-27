Кравец: «Давили нас три поражения, но больше давило то, что игра была невнятная»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 ОТ).

«Во-первых, всех с победой. Непростая игра. Давили нас три поражения, но больше давило то, что игра была невнятная. Не та, которую мы всегда ждем от своих ребят.

В большинстве пропустили гол, но не опустили крылья, боролись до конца, быстро забили ответные шайбы», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

«Динамо» с 73 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» 68 очков и пятая позиция на Востоке.