Кравец рассказал о травмах Демченко и Киселевича

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).

«Есть вещи, которые нужно исправлять, но я считаю, что все они произошли по игре. Каждый из хоккеистов в это время хотел сделать лучше, а на самом деле нужно было сделать попроще.

У Демченко небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу, пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.

У Богдана Киселевича тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», — приводит слова тренера сайт КХЛ.