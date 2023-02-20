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Скабелка: «В чем сейчас находим мотивацию? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4).

«При игре «пять на пять» был хороший хоккей, интересный в нашем исполнении. Но мы недоработали в численном неравенстве: две пропустили в меньшинстве, и вместо того чтобы воспользоваться большинством, которое нам единожды предоставили, мы пропустили.

В чем сейчас находим мотивацию? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы же профессиональные спортсмены, у каждого есть самолюбие. Никто не хочет проигрывать. Естественно, мотивация одна — выиграть. Понятно, что в плей-офф не попали, но каждый матч как отдельная жизнь — нужно постараться выиграть», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/20/510133.html
ХК Авангард
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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