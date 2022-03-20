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Сегодня, 18:14

Хартли: «Потеряли инициативу во втором периоде из-за независящих от нас обстоятельств»

Главный тренер «Авангарда» Хартли заявил, что гордится командой
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (7:5) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

— Еще одна важная победа нашей команды за счет невероятного характера. Мы показали отличный первый период. Второй прошел не так гладко по ряду причин, которые, порой, от нас не зависели. После второго периода мы хорошо поговорили в раздевалке, собрались и здорово отыграли третий. Прекрасно нейтрализовали меньшинство, которое могло быть ключевым моментом. Очень горжусь нашими ребятами. Едем домой с двумя победами.

— Вас беспокоит игра команды во втором периоде?

— Как я сказал, были определенные обстоятельства, которые не подвластны нам. Из-за этого мы немного упустили свою игру. Но не стоит забывать, что мы встречаемся с лучшей командой регулярного чемпионата. Уезжать из Магнитогорска, ведя в серии 2-0, дорогого стоит. Удивлен ли я? Нет. Мы всегда демонстрируем характер. Это наша культура. Мы никогда не опускаем руки, никогда не сдаемся. У нас разные ситуации, много травмированных, но бороться мы будем до последнего.

— Связываете ли вы провал во втором периоде с тем, что четыре ведущих защитника устали и проигрывали в скорости?

— Нет, думаю, что мы потеряли инициативу во втором периоде из-за независящих от нас обстоятельств.

— Можете развить эту мысль?

— Пересмотрите второй период, и вы все сами поймете.

Счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 22 марта в Балашихе.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
0
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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Металлург – Авангард
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20.03 17:00
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