Хартли: «Потеряли инициативу во втором периоде из-за независящих от нас обстоятельств»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (7:5) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

— Еще одна важная победа нашей команды за счет невероятного характера. Мы показали отличный первый период. Второй прошел не так гладко по ряду причин, которые, порой, от нас не зависели. После второго периода мы хорошо поговорили в раздевалке, собрались и здорово отыграли третий. Прекрасно нейтрализовали меньшинство, которое могло быть ключевым моментом. Очень горжусь нашими ребятами. Едем домой с двумя победами.

— Вас беспокоит игра команды во втором периоде?

— Как я сказал, были определенные обстоятельства, которые не подвластны нам. Из-за этого мы немного упустили свою игру. Но не стоит забывать, что мы встречаемся с лучшей командой регулярного чемпионата. Уезжать из Магнитогорска, ведя в серии 2-0, дорогого стоит. Удивлен ли я? Нет. Мы всегда демонстрируем характер. Это наша культура. Мы никогда не опускаем руки, никогда не сдаемся. У нас разные ситуации, много травмированных, но бороться мы будем до последнего.

— Связываете ли вы провал во втором периоде с тем, что четыре ведущих защитника устали и проигрывали в скорости?

— Нет, думаю, что мы потеряли инициативу во втором периоде из-за независящих от нас обстоятельств.

— Можете развить эту мысль?

— Пересмотрите второй период, и вы все сами поймете.

Счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 22 марта в Балашихе.