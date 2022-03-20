«Металлург» — «Авангард»: видео всех голов матча плей-офф КХЛ

«Авангард» победили «Металлург» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая на домашней арене «Металлурга», завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей. В составе победителей дубль сделал Арсений Грицюк, также шайбы забросили Владимир Брюквин, Павел Дедунов, Дамир Шарипзянов, Кирилл Семенов и Алексей Береглазов.

У хозяев дублем отметился Никита Коростелев, еще отличились Джош Карри, Брендэн Лайпсик и Максим Карпов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу омской команды. Третья игра противостояния пройдет 22 марта в Балашихе.