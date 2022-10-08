Рябыкин: «Понимали, что «Магнитка» пойдет отыгрываться, а у нас будут шансы на контратаки»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:1).

«Сегодня мне очень понравилась игра в начале и третьем периоде. Чуть просели во втором, но вернулись в игру и здорово сыграли. Уже по ходу периода смогли забрать игру в свои руки. Просто просили ребят сыграть умно и проще в своей зоне. Понимали, что «Магнитка» пойдет отыгрываться, а у нас будут шансы на контратаки.

Хочется отметить неравные составы — выстояли в меньшинстве, голы забили. По результату — лучшая игра в сезоне, но всегда хочется лучшего, поэтому работаем.

Уже завтра игра, поэтому будем продолжать играть в свой хоккей — активно, не давая сопернику времени. Надеюсь, ребята успеют до завтра восстановиться.

Почему Семен Чистяков пропустил игру? Чуть-чуть приболел», — приводит слова тренера сайт КХЛ.