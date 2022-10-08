Сергей Гимаев: «Сейчас СКА выглядит командой без очевидных слабых мест»
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший высоко оценил игру СКА в текущем сезоне.
«Сейчас СКА выглядит командой без очевидных слабых мест, очень сбалансированной во всех линиях, играющей в свой хоккей, несмотря ни на что. Примером тому служит недавний матч против ЦСКА. Но совсем идеальных команд не бывает, и у питерцев еще обязательно возникнут проблемы по ходу сезона», — цитирует «Спорт День за Днем» Гимаева.
Специалист назвал возможные причины поражения СКА от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Здесь надо говорить не об армейцах с Невы, а о том, что московское «Динамо» в этом сезоне стало гораздо более ровной и системной командой, чем в прошлом сезоне. Нет тотальной зависимости от лидеров, присутствовавшей во времена Шипачева и компании, хотя Рашевский, Уил и О'Делл вносят решающий вклад в успехи «бело-голубых». Я считаю, что матч в Санкт-Петербурге команда Алексея Кудашова выиграла, благодаря ровным и стабильным действиям во всех линиях, характеру и огромному желанию победить!» — добавил он.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 16 матчах. «Динамо» занимает 2-ю строчку с 23 очками в 15 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -