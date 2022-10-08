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8 октября, 16:47

Сергей Гимаев: «Сейчас СКА выглядит командой без очевидных слабых мест»

Гимаев-младший высоко оценил игру СКА в текущем сезоне
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший высоко оценил игру СКА в текущем сезоне.

«Сейчас СКА выглядит командой без очевидных слабых мест, очень сбалансированной во всех линиях, играющей в свой хоккей, несмотря ни на что. Примером тому служит недавний матч против ЦСКА. Но совсем идеальных команд не бывает, и у питерцев еще обязательно возникнут проблемы по ходу сезона», — цитирует «Спорт День за Днем» Гимаева.

Специалист назвал возможные причины поражения СКА от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Здесь надо говорить не об армейцах с Невы, а о том, что московское «Динамо» в этом сезоне стало гораздо более ровной и системной командой, чем в прошлом сезоне. Нет тотальной зависимости от лидеров, присутствовавшей во времена Шипачева и компании, хотя Рашевский, Уил и О'Делл вносят решающий вклад в успехи «бело-голубых». Я считаю, что матч в Санкт-Петербурге команда Алексея Кудашова выиграла, благодаря ровным и стабильным действиям во всех линиях, характеру и огромному желанию победить!» — добавил он.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 16 матчах. «Динамо» занимает 2-ю строчку с 23 очками в 15 играх.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/sergey-gimaev-ska-vyglyadit-komandoy-bez-ochevidnykh-slabykh-mest
Сергей Гимаев-младший
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9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
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