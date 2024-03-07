«Лада» сыграет с «Авангардом» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 7 марта. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лада» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая игра завершилась со счетом 5:1, а во втором матче определять победителя пришлось в овертайме — 3:2 победил омский клуб. В третьей встрече «Авангард» выиграл третий матч серии кряду (3-0) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина.

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