Епанчинцев — о поражении от «Автомобилиста»: «Где-то не хватило наглости, спасал вратарь соперника»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сами проиграли этот матч, вроде проигрывали и быстро сравнивали, два гола забили в свои ворота, два гола на ошибках, когда соперник убегал «один в ноль». Непозволительно такое исполнение в играх с мастеровитыми командами. При счете 2:2 было огромное желание, были хорошие моменты, в принципе игра складывалась. При 2:4 где-то достать из себя не хватило физической мощи. Мальчишки старались спасти матч, но где-то не хватило наглости, спасал вратарь соперника», — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.

«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 67 очков за 64 матча. «Автомобилист» располагается на 2-й строчке с 79 баллами за 63 игры.