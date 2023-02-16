Заварухин — о матче с «Амуром»: «Тяжелый выезд, здорово, что победили»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего хотел бы выразить слова поддержки своему земляку Родиону Амирову, который борется с болезнью, желаю ему крепкого здоровья и победить эту болезнь, весь хоккейный мир поддерживает его. По игре — ребята выполнили установку, сыграли более строго, ждали этих контратак, хорошие голы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, вратарь где-то подтащил. Тяжелый выезд, здорово, что победили», — цитирует пресс-служба КХЛ Заварухина.

«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 67 очков за 64 матча. «Автомобилист» располагается на 2-й строчке с 79 баллами за 63 игры.