Билялетдинов оценил перспективы Зарипова в составе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил перспективы в команде нападающего Даниса Зарипова.

— Есть ли шанс, что Данис Зарипов сыграет в конце регулярки?

— Это будет зависеть от его здоровья.

Последний раз на льду 41-летний форвард появлялся в конце ноября 2022 года.

Всего в нынешнем сезоне на счету Зарипова 14 матчей, в которых он сделал 3 голевые передачи.