Главный тренер «Адмирала» Тамбиев назвал причину поражения от ЦСКА
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Закономерный исход матча. Нам хватило движения, фитнеса только на первый период. Потом уже не было движения, агрессии. Ничего не поделаешь, природу не обманешь. Если в первом мы владели инициативой, то во втором и третьем вообще ничего не создали, бензин закончился у нас.
Не люблю оправдываться, но, все же семь часов разницы — сложно. Я сам подзаснул чуть на лавке, вяленький был. Но все равно достойно играли. Много заблокировали и старались держаться той системы игры, которую мы команде прививаем. Реализуй мы хотя бы один момент в первом периоде, это придало бы команде дополнительный импульс», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала». Армейцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают второе место на Западе. Команда из Владивостока находится на четвертой строчке Востока с 38 очками в 31 матче.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|31
|26
|5
|54
|2
|ЦСКА
|29
|19
|10
|43
|3
|Локомотив
|30
|18
|12
|41
|4
|Торпедо
|30
|19
|11
|39
|5
|Динамо М
|30
|16
|14
|37
|6
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|7
|Витязь
|30
|13
|17
|32
|8
|Спартак
|31
|13
|18
|31
|9
|Северсталь
|30
|12
|18
|31
|10
|Куньлунь
|32
|11
|21
|25
|11
|Сочи
|28
|5
|23
|15
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|30
|20
|10
|42
|2
|Металлург
|30
|19
|11
|41
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|31
|17
|14
|38
|5
|Сибирь
|32
|17
|15
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|9
|Трактор
|31
|12
|19
|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -