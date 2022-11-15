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15 ноября, 23:19

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев назвал причину поражения от ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Закономерный исход матча. Нам хватило движения, фитнеса только на первый период. Потом уже не было движения, агрессии. Ничего не поделаешь, природу не обманешь. Если в первом мы владели инициативой, то во втором и третьем вообще ничего не создали, бензин закончился у нас.

Не люблю оправдываться, но, все же семь часов разницы — сложно. Я сам подзаснул чуть на лавке, вяленький был. Но все равно достойно играли. Много заблокировали и старались держаться той системы игры, которую мы команде прививаем. Реализуй мы хотя бы один момент в первом периоде, это придало бы команде дополнительный импульс», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала». Армейцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают второе место на Западе. Команда из Владивостока находится на четвертой строчке Востока с 38 очками в 31 матче.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Тамбиев
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