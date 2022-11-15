Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник очень быстро играл, мы понимали это. По статистике начали не так, как мы хотели, и тем не менее, повели в счете. Во втором прибавили, в третьем прибавили. Соперник очень системно действовал, мне всегда нравилась игра «Адмирала». Это очень непростая команда, они не просто так выиграли столько матчей подряд. Они нас хорошо разобрали, не дали нам играть в большинстве также хорошо, как и в прошлом матче. Это был хороший тест для нас, рад, что ребята довели дело до правильного завершения», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала». Армейцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают второе место на Западе. Команда из Владивостока находится на четвертой строчке Востока с 38 очками в 31 матче.