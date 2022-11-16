Почему Волков ушел из «Авангарда»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире YouTube-канала «СЭ» в 12.00.
Главные темы:
— Алексей Волков ушел из «Авангарда»;
— «Спартак» уволил Бориса Миронова;
— что происходит в «Ак Барсе»;
— «Адмирал» продолжает творить чудеса;
— обмен СКА и «Северстали».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|31
|26
|5
|54
|2
|ЦСКА
|29
|19
|10
|43
|3
|Локомотив
|30
|18
|12
|41
|4
|Торпедо
|30
|19
|11
|39
|5
|Динамо М
|30
|16
|14
|37
|6
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|7
|Витязь
|30
|13
|17
|32
|8
|Спартак
|31
|13
|18
|31
|9
|Северсталь
|30
|12
|18
|31
|10
|Куньлунь
|32
|11
|21
|25
|11
|Сочи
|28
|5
|23
|15
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|30
|20
|10
|42
|2
|Металлург
|30
|19
|11
|41
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|31
|17
|14
|38
|5
|Сибирь
|32
|17
|15
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|8
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
Результаты / календарь
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13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|2 : 3 Б
|16.11
|19:30
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
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