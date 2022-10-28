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Сегодня, 23:06

Кудашов: «Могли в начале пропустить еще больше, а в концовке могли забить»

Кудашов объяснил поражение «Динамо» в матче против СКА
Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые создали атмосферу. Хоккей получился замечательный во всех смыслах. Трибуны — и наши, и болельщики СКА — здорово поддерживали команды, создали антураж для этой игры. Что касается матча, могли в начале пропустить еще больше, а в концовке могли забить. В двух словах как-то так, поэтому и вышли на такой результат», — цитирует Кудашова пресс-служба официального сайта КХЛ.

«Динамо» в третий раз в сезоне потерпело поражение от СКА. После этой игры московский клуб расположился на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. СКА лидирует с 45 очками в 24 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504539.html#game881515
Алексей Кудашов
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