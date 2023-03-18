Леонид Тамбиев: «Я своего мнения не меняю, но тема судейства в «Адмирале» закрыта»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2) высказался о малом количестве штрафных минут. По итогам встречи у «Адмирала» два малых штрафа, у «Ак Барса» — один.

Счет в серии после этой игры стал 0-2 в пользу «Ак Барса». После первой игры Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами и призвал судей обращать внимание на действие обеих команд.

«Давайте по существу. Я свое мнение уже высказал и его не меняю. И по сегодняшней игре у меня такое же мнение. Тема судейства в «Адмирале» закрыта. Конфликт с Семеновым? Без комментариев», — сказал Тамбиев.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.