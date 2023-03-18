Леонид Тамбиев: «Я своего мнения не меняю, но тема судейства в «Адмирале» закрыта»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2) высказался о малом количестве штрафных минут. По итогам встречи у «Адмирала» два малых штрафа, у «Ак Барса» — один.
Счет в серии после этой игры стал 0-2 в пользу «Ак Барса». После первой игры Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами и призвал судей обращать внимание на действие обеих команд.
«Давайте по существу. Я свое мнение уже высказал и его не меняю. И по сегодняшней игре у меня такое же мнение. Тема судейства в «Адмирале» закрыта. Конфликт с Семеновым? Без комментариев», — сказал Тамбиев.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4