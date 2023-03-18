Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Ак Барс» доминировал, потому что это «Ак Барс». Но все в радиусе одного броска"

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2). Счет в серии после этой игры стал 0-2 в пользу «Ак Барса».

— Хорошая боевая игра, вся серия была такая боевая. Все в радиусе одного броска, одного момента. Хочу поблагодарить своих ребят, они в этом матче остались в пять защитников играть, большая нагрузка легла на них. Молодцы, друг за друга стояли, терпели, блокировали броски, настоящий характер проявили. Жаль, не мы нанесли этот победный бросок. В целом у команды правильная философия. Теперь поедем во Владивосток, будем сражаться там.

Я согласен с тем, что «Ак Барс» доминировал. Почему? Потому что это «Ак Барс». Они со многими доминировали. Но все было в радиусе одной шайбы. Я знаю в чем причины поражений, мы подправим эти моменты. Но «Ак Барс» играл очень сильно. Все-таки это «Ак Барс», победитель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион. Я благодарен своим ребятам, они играют на равных с ними. Для многих ребят это первый плей-офф. О причинах поражений скажу уже когда серию выиграем. У меня сомнений нет, что будем бороться, значит и у них нет. Все хорошо с командой. Все увидите уже через полтора дня, — сказал Тамбиев.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.