Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Ак Барс» доминировал, потому что это «Ак Барс». Но все в радиусе одного броска"
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2). Счет в серии после этой игры стал 0-2 в пользу «Ак Барса».
— Хорошая боевая игра, вся серия была такая боевая. Все в радиусе одного броска, одного момента. Хочу поблагодарить своих ребят, они в этом матче остались в пять защитников играть, большая нагрузка легла на них. Молодцы, друг за друга стояли, терпели, блокировали броски, настоящий характер проявили. Жаль, не мы нанесли этот победный бросок. В целом у команды правильная философия. Теперь поедем во Владивосток, будем сражаться там.
Я согласен с тем, что «Ак Барс» доминировал. Почему? Потому что это «Ак Барс». Они со многими доминировали. Но все было в радиусе одной шайбы. Я знаю в чем причины поражений, мы подправим эти моменты. Но «Ак Барс» играл очень сильно. Все-таки это «Ак Барс», победитель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион. Я благодарен своим ребятам, они играют на равных с ними. Для многих ребят это первый плей-офф. О причинах поражений скажу уже когда серию выиграем. У меня сомнений нет, что будем бороться, значит и у них нет. Все хорошо с командой. Все увидите уже через полтора дня, — сказал Тамбиев.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4