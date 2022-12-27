Тамбиев оценил игру «Адмирала» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды в матче с «Амуром» (3:1) в КХЛ.

«Хорошая, боевая игра, с нашей стороны немного волнообразная. Первый период хорошо начали, вкатились в игру, во втором прижались к воротам, отдали инициативу, и соперник добавил, я думаю. В третьем играли по счету, терпели, у соперника были хорошие моменты, Никита Серебряков подчистил в концовке. Едем домой, восстанавливаемся и готовимся дальше», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице «Востока» с 53 очками в 44 играх.