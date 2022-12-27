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Сегодня, 14:58

Епанчинцев — о поражении от «Адмирала»: «Это матч нереализованных моментов и ошибок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:3) в матче КХЛ.

«Если брать игру в целом, это матч нереализованных моментов и ошибок, которых мы, к сожалению, допустили больше, чем соперник. Пропустили со своей же атаки сходу, получили один в ноль. Хорошая игра с нашей стороны, были моменты, у соперника вратарь здорово отыграл в этих моментах.

Где-то не хватило простого рабочего голика, к сожалению, слишком много хотим делать лишних передач в зоне атаки, не хватает агрессии. Тем не менее мальчишки молодцы, старались, и при счете 1:2 были моменты вытащить игру. У нас еще две игры на выезде, будем делать все, чтобы закончить год на позитивной ноте», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» находится на девятой строчке в  турнирной таблице «Востока», набрав 40 очков в 42 матчах.

Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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