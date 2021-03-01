Главный арбитр КХЛ рассказал о судействе в Кубке Гагарина-2021

В понедельник, 1 марта, главный арбитр, вице-президент КХЛ Алексей Анисимов провел семинары для комментаторов, продюсеров ТВ-трансляций, арбитров, руководителей и тренеров клубов.

«Все семинары прошли в одном русле. С арбитрами был сделан акцент на тонкости работы в плей-офф. От них требуется высокая концентрация и слаженная командная работа. Линия судейства останется такой же, как в регулярном чемпионате.

Отдельно были рассмотрены нюансы процедуры вбрасывания, гибридного проброса, нарушения численного состава, общения с тренерами. Это информация была доведена до клубов и представителей ТВ-компании. Каждый видеопросмотр в плей-офф будет отдельно разобран Департаментом судейства КХЛ на официальном сайте лиги», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

В плей-офф текущего сезона будут работать 26 главных и 24 линейных арбитра.