Налимов продолжит карьеру в Северной Америке, Сунд и Майоне покинули рижское «Динамо»
19:02
Три хоккеиста покинули рижское «Динамо». Клуб расторг контракт с голкипером Иваном Налимовым. 26-летний россиянин принял решение продолжить карьеру в Северной Америке, сообщает пресс-служба «Динамо».
Также рижан покинул защитник Тони Сунд. 25-летний финн будет играть в Швейцарии.
Наконец, клуб расторг контракт с защитником Мэтью Майоне. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 30-летний канадец.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...