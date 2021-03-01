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Налимов продолжит карьеру в Северной Америке, Сунд и Майоне покинули рижское «Динамо»

19:02
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Три хоккеиста покинули рижское «Динамо». Клуб расторг контракт с голкипером Иваном Налимовым. 26-летний россиянин принял решение продолжить карьеру в Северной Америке, сообщает пресс-служба «Динамо».

Также рижан покинул защитник Тони Сунд. 25-летний финн будет играть в Швейцарии.

Наконец, клуб расторг контракт с защитником Мэтью Майоне. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 30-летний канадец.

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