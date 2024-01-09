Самое странное выступление хоккейного сезона.

Письмо ветеранов СКА в адрес больших людей могло стать веселой историей с основательным медийным уклоном и одновременно решить несколько задач. Во-первых, развлечь аудиторию, поддержав интерес к любимой игре миллионов. Во-вторых, оказать давление на арбитров КХЛ, которые, по моему скромному мнению, в игре с «Металлургом» ошиблись в овертайме не в пользу СКА (ремарка специально для главного тренера армейцев Романа Ротенберга, попросившего журналистов дать свою оценку эпизоду). В-третьих, напомнить, что ветераны петербургского клуба не просто существуют, а имеют серьезную точку зрения на происходящие в клубном хоккее процессы.

Параллельно и чуть ли не в одно время с заявлением ветеранов, опубликованном на сайте питерского издания «Спорт день за днем», в анонимном политическом Telegram-канале с большим количеством подписчиков появился пост с похожими тезисами, но еще и агрессивной риторикой в адрес руководства КХЛ.

Разумеется, сложно поверить в такое совпадение. Уши торчат. И легко понять, кому именно выгодно продвижение настолько радикальной повестки за полтора месяца до старта плей-офф.

Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Выставлять в качестве бедолаги-потерпевшего самый богатый клуб страны, много лет поддерживаемый мощным административным ресурсом, это довольно цинично. Будь жив Федор Достоевский, возможно, в его знаменитом произведении «Униженные и оскорбленные» появилась бы еще одна глава. Только с сатирическим уклоном.

Когда-то я неплохо общался с Сергеем Черкасом, чья фамилия стоит во главе списка подписавшихся. Человек неглупый, взвешенный в своих оценках и совершенно не склонный к словесной экспрессии. Выбор в качестве адресата первого лица страны выглядит в нынешнее время совсем неуместно. У Президента полно забот по экономическим, политическим и социальным вопросам в разы более важным, чем одна возможная ошибка арбитров в игре с участием СКА.

Конечно, упоминание авторитетных фамилий, информационный шум и критика иногда могут быть хороши, но никак не сейчас. Все прекрасно помнят, как линейный арбитр Дмитрий Сивов отнял честный гол у «Локомотива», не дав ярославцам сравнять счет на последней секунде матча против СКА. КХЛ затем признала судейскую ошибку. Случай был резонансный. Только никто писем не писал и никого к ответу не призывал. Люди в полосатых свитерах ошибаются в разные стороны, что нисколько не говорит об их пристрастиях — только о текущей квалификации. Это неприятно, но поправимо.

Кого-то, например, может возмутить факт того, что СКА, обладая большим бюджетом и лучшим подбором игроков в КХЛ, идет только на шестом месте в чемпионате. Может, тоже стоит написать письмо на самый верх с просьбой разобраться и наказать виновных? Конечно, нет. Лучшее решение — просто вдумчиво работать над собой.