Письмо ветеранов СКА с критикой судейства — что это такое?
Письмо ветеранов СКА в адрес больших людей могло стать веселой историей с основательным медийным уклоном и одновременно решить несколько задач. Во-первых, развлечь аудиторию, поддержав интерес к любимой игре миллионов. Во-вторых, оказать давление на арбитров КХЛ, которые, по моему скромному мнению, в игре с «Металлургом» ошиблись в овертайме не в пользу СКА (ремарка специально для главного тренера армейцев Романа Ротенберга, попросившего журналистов дать свою оценку эпизоду). В-третьих, напомнить, что ветераны петербургского клуба не просто существуют, а имеют серьезную точку зрения на происходящие в клубном хоккее процессы.
Параллельно и чуть ли не в одно время с заявлением ветеранов, опубликованном на сайте питерского издания «Спорт день за днем», в анонимном политическом Telegram-канале с большим количеством подписчиков появился пост с похожими тезисами, но еще и агрессивной риторикой в адрес руководства КХЛ.
Разумеется, сложно поверить в такое совпадение. Уши торчат. И легко понять, кому именно выгодно продвижение настолько радикальной повестки за полтора месяца до старта плей-офф.
Выставлять в качестве бедолаги-потерпевшего самый богатый клуб страны, много лет поддерживаемый мощным административным ресурсом, это довольно цинично. Будь жив Федор Достоевский, возможно, в его знаменитом произведении «Униженные и оскорбленные» появилась бы еще одна глава. Только с сатирическим уклоном.
Когда-то я неплохо общался с Сергеем Черкасом, чья фамилия стоит во главе списка подписавшихся. Человек неглупый, взвешенный в своих оценках и совершенно не склонный к словесной экспрессии. Выбор в качестве адресата первого лица страны выглядит в нынешнее время совсем неуместно. У Президента полно забот по экономическим, политическим и социальным вопросам в разы более важным, чем одна возможная ошибка арбитров в игре с участием СКА.
Конечно, упоминание авторитетных фамилий, информационный шум и критика иногда могут быть хороши, но никак не сейчас. Все прекрасно помнят, как линейный арбитр Дмитрий Сивов отнял честный гол у «Локомотива», не дав ярославцам сравнять счет на последней секунде матча против СКА. КХЛ затем признала судейскую ошибку. Случай был резонансный. Только никто писем не писал и никого к ответу не призывал. Люди в полосатых свитерах ошибаются в разные стороны, что нисколько не говорит об их пристрастиях — только о текущей квалификации. Это неприятно, но поправимо.
Кого-то, например, может возмутить факт того, что СКА, обладая большим бюджетом и лучшим подбором игроков в КХЛ, идет только на шестом месте в чемпионате. Может, тоже стоит написать письмо на самый верх с просьбой разобраться и наказать виновных? Конечно, нет. Лучшее решение — просто вдумчиво работать над собой.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|- : -
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -