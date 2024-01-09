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Письмо ветеранов СКА с критикой судейства — что это такое?

Ветераны СКА написали письмо Президенту Путину с критикой судейства в КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Роман Ротенберг, Сергей Юдаков.
Фото «СЭ»
Самое странное выступление хоккейного сезона.

Письмо ветеранов СКА в адрес больших людей могло стать веселой историей с основательным медийным уклоном и одновременно решить несколько задач. Во-первых, развлечь аудиторию, поддержав интерес к любимой игре миллионов. Во-вторых, оказать давление на арбитров КХЛ, которые, по моему скромному мнению, в игре с «Металлургом» ошиблись в овертайме не в пользу СКА (ремарка специально для главного тренера армейцев Романа Ротенберга, попросившего журналистов дать свою оценку эпизоду). В-третьих, напомнить, что ветераны петербургского клуба не просто существуют, а имеют серьезную точку зрения на происходящие в клубном хоккее процессы.

Параллельно и чуть ли не в одно время с заявлением ветеранов, опубликованном на сайте питерского издания «Спорт день за днем», в анонимном политическом Telegram-канале с большим количеством подписчиков появился пост с похожими тезисами, но еще и агрессивной риторикой в адрес руководства КХЛ.

Разумеется, сложно поверить в такое совпадение. Уши торчат. И легко понять, кому именно выгодно продвижение настолько радикальной повестки за полтора месяца до старта плей-офф.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Выставлять в качестве бедолаги-потерпевшего самый богатый клуб страны, много лет поддерживаемый мощным административным ресурсом, это довольно цинично. Будь жив Федор Достоевский, возможно, в его знаменитом произведении «Униженные и оскорбленные» появилась бы еще одна глава. Только с сатирическим уклоном.

Когда-то я неплохо общался с Сергеем Черкасом, чья фамилия стоит во главе списка подписавшихся. Человек неглупый, взвешенный в своих оценках и совершенно не склонный к словесной экспрессии. Выбор в качестве адресата первого лица страны выглядит в нынешнее время совсем неуместно. У Президента полно забот по экономическим, политическим и социальным вопросам в разы более важным, чем одна возможная ошибка арбитров в игре с участием СКА.

СКА проиграл &laquo;Металлургу&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Судьи прибили СКА или все было чисто? Спорный гол принес победу «Магнитке» в Питере

Конечно, упоминание авторитетных фамилий, информационный шум и критика иногда могут быть хороши, но никак не сейчас. Все прекрасно помнят, как линейный арбитр Дмитрий Сивов отнял честный гол у «Локомотива», не дав ярославцам сравнять счет на последней секунде матча против СКА. КХЛ затем признала судейскую ошибку. Случай был резонансный. Только никто писем не писал и никого к ответу не призывал. Люди в полосатых свитерах ошибаются в разные стороны, что нисколько не говорит об их пристрастиях — только о текущей квалификации. Это неприятно, но поправимо.

Кого-то, например, может возмутить факт того, что СКА, обладая большим бюджетом и лучшим подбором игроков в КХЛ, идет только на шестом месте в чемпионате. Может, тоже стоит написать письмо на самый верх с просьбой разобраться и наказать виновных? Конечно, нет. Лучшее решение — просто вдумчиво работать над собой.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
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