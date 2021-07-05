Мозякин поблагодарил тренеров, руководителей клубов и болельщиков после завершения карьеры

Нападающий Сергей Мозякин прокомментировал решение завершить игровую карьеру.

«Я решил завершить свою хоккейную карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в течение этого длительного времени — всех тренеров, работавших со мной, начиная с детства и до текущего времени; руководителей всех клубов, в которых мне довелось играть, а особенно Виктора Филипповича Рашникова, председателя совета директоров ММК. И, конечно, отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда помогали на протяжении всей моей карьеры», — приводит слова Мозякина пресс-служба КХЛ.

Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928).

В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009).

В прошедшем сезоне Мозякин принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-11».