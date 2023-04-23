Гизатуллин рассказал о своем отношении к рекордному количеству матчей в регулярном чемпионате КХЛ

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал о своем отношении к рекордному количеству матчей в регулярке.

«Увеличение числа матчей в регулярке было правильным решением? Играть гораздо интереснее, чем тренироваться. Считаю, что 10 матчей с Хабаровском — это очень много. В остальном же все нормально», — приводит слова Гизатуллина «РБ Спорт».

Сезон-2022/23 стал рекордным по количеству матчей в регулярке. Из-за сложности в логистике «Адмирал» и «Амур» провели между собой 10 матчей.