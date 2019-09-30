Гиртс Анкипанс доволен игрой, но не результатом

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча со СКА (0:3).

— Результатом мы недовольны, но самой игрой довольны, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Если брать в расчет квалификацию игроков соперника, мы сражались хорошо. Сейчас у нас такой этап, шайба в ворота не идет. В такой момент лидеры должны взять игру в свои руки и переломить ситуацию. Первое впечатление от Макарова очень хорошее. Уверенная, солидная игра вратаря.

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