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Гиртс Анкипанс доволен игрой, но не результатом

30 сентября 2019, 23:50
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча со СКА (0:3).

— Результатом мы недовольны, но самой игрой довольны, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Если брать в расчет квалификацию игроков соперника, мы сражались хорошо. Сейчас у нас такой этап, шайба в ворота не идет. В такой момент лидеры должны взять игру в свои руки и переломить ситуацию. Первое впечатление от Макарова очень хорошее. Уверенная, солидная игра вратаря.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/30/457041.html

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