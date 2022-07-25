Гимаев-младший отреагировал на переход Яшкина в СКА

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился мнением о переходе Дмитрия Яшкина в СКА.

«Яшкин, конечно, это усиление для СКА и украшение для КХЛ. Все прекрасно помнят его по выступлению за московское «Динамо», он становился лучшим снайпером КХЛ. Плюс Яшкин здорово выглядит в силовой борьбе. Однозначно, это отличное приобретение.

Но надо учитывать, что он забивал голы и набирал очки, играя в одном звене с Вадимом Шипачевым. Поэтому вопрос, смогут ли в Петербурге подобрать ему такого же центра, который сможет отдать ему столько же результативных передач», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Яшкин выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. На счету нападающего 137 (77+60) очков в 133 играх.