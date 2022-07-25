Просмотровый контракт Жердева с минским «Динамо» рассчитан до 10 августа

Российский нападающий Николай Жердев заключил пробный контракт с минским «Динамо». Просмотровый контракт рассчитан до 10 августа, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

В прошлом сезоне 37-летний Жердев провел 12 матчей в словацком клубе «Братислава Кэпиталз» и 18 матчей — в итальянском «Мерано».

В КХЛ форвард выступал за подмосковный «Атлант», казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», «Сочи», «Торпедо» из Нижнего Новгорода, рижское «Динамо» и московские «Спартак» и «Динамо». В КХЛ Жердев в общей сложности провел 408 матчей, набрав 232 очка (79+153).

В 2009 и 2012 годах Жердев становился чемпионом мира в составе сборной России.