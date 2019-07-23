Гика хочет стать лидером "Трактора"

Нападающий "Трактора" Томаш Гика рассказал о переходе в клуб из Челябинска. Прошлый сезон чешский форвард провел в НХЛ в составе "Вегаса".

– Очевидно, что мой переезд и переход в КХЛ – новый вызов и новый опыт для меня, – цитирует игрока официальный сайт "Трактора". – Куда бы я ни поехал, моя семья всегда поддерживает меня и счастлива, если счастлив я.

– Знаешь ли ты, что в команде будет также играть Лукаш Седлак?

– Да, мы играли вместе за сборную, хорошо друг друга знаем. Лукаш – отличный парень и отличный игрок. Классно, что буду играть с ним в одной команде. К тому же, отлично, что в команде есть человек, с которым можешь поговорить на родном языке. Уверен, нас ждет хороший сезон.



– Какие ожидания от грядущего сезона с "Трактором" и от игры в КХЛ в целом?

– КХЛ – отличная лига, хоккей здесь быстрый. Я хочу использовать опыт, полученный в Северной Америке, хочу стать лидером в команде, хочу стать частью большого дела, которое у нас запланировано на сезон, конечно, хочу выйти с "Трактором" в плей-офф. Хочу стать лучшим для своих товарищей по команде.