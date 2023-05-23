ЦСКА с большой долей вероятности повторит предложение «Локомотива» форварду Гуськову

По информации «СЭ», с большой долей вероятности ЦСКА повторит контрактное предложение, которое «Локомотив» сделал нападающему Матвею Гуськову.

Ранее «СЭ» сообщал, что форвард принял предложение ярославского клуба с зарплатой в 15 миллионов рублев в сезоне-2023/24 и в 20 миллионов рублей — в сезоне-2024/25.

В прошедшей «регулярке» КХЛ 22-летний россиянин провел 37 матчей и набрал 9 (3+6) очков. В Кубке Гагарина он не отметился результативными действиями в 9 играх.