Геннадий Величкин: "В ближайшие годы мы увидим на льду младшего Мозякина"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью "Известиям" отметил, что вскоре Андрей Мозякин​ сможет выходить на лед в играх КХЛ. ОН является сыном известного хоккеиста Сергея Мозякина.

— Через год у Сергея Мозякина истекает контракт. Есть понимание, последнее ли это у него соглашение с "Магниткой" и вообще с клубом КХЛ?

– Со своим профессиональным отношением к делу Сергей точно не скоро повесит коньки на гвоздь. А где он будет играть дальше – жизнь покажет. Сейчас у него последний год контракта, а дальше всё будет зависеть от игры Мозякина, его состояния и желания. В паспорт к нему никто заглядывать не будет.

— Каковы шансы, что в ближайший сезон сын Сергея – Андрей выйдет на площадку вместе с отцом в матче КХЛ?

– Не знаю насчет предстоящего сезона. Но думаю, в ближайшие годы мы увидим на льду младшего Мозякина.

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