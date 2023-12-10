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Сегодня, 13:20

Генменеджер «Авангарда» Курьянов — о главном тренере: «Будущее Кравца в клубе решится позднее»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал «СЭ» о возможном продлении контракта с главным тренером Михаилом Кравцом.

— Правда, что в сентябре Кравец находился в шаге от увольнения?

— Паники не было. Как и момента, когда можно было сказать, что мы прощаемся и ищем нового тренера. Надо отдать должное нашим руководителям, которые каждый день находятся с командой, погружаются и вникают в суть проблем. Мы и с тренером отдельно разговаривали, и со всем штабом искали причины неудачных результатов. И, наверное, в тот момент больше была озабоченность тем, почему «Авангард» чередует очень хорошие матчи против топовых соперников с откровенно провальными с командами, которые находятся в нижней части. Все шло в рабочем режиме — никакой паники. Нельзя сказать, что у нас был какой-то дедлайн для принятия решений.

— Как вы оцениваете его работу сейчас и есть понимание, стоит ли предлагать Кравцу новый контракт?

— Во-первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то, что летом, оказавшись в ситуации, которая со стороны смотрится не очень красиво, он повел себя достойно. Человек выиграл с командой медали, а началось — нужен Боб Хартли, рассматривается один кандидат, другой. Мы рады и довольны, что Кравец остался.

Во-вторых, наше видение и философия дальнейшего развития клуба подразумевают, чтобы тренер был подписан на два-три года. Нет смысла каждый год строить новую команду. Мне просто нужно сесть и обсудить с тренером наши видение, план развития игроков, кого и где видим в ближайшее время. Необходимо, чтобы мы понимали роль каждого — меня, тренерского штаба, наших руководителей. Этот вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Будем встречаться, общаться и решать чуть позже.

Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Авангард – Ак Барс
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19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
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Автомобилист – Трактор
 - : -
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Лада – Сибирь
 - : -
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Локомотив – Северсталь
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