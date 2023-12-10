Ткачев высказался о соперничестве с Голдобиным в бомбардирской гонке в текущем сезоне КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев высказался о соперничестве с форвардом московского «Спартака» Николаем Голдобиным в бомбардирской гонке в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

«Еще пол сезона играть. Все впереди. Играем, как играли. Надеюсь, у него все будет получаться», — приводит слова Ткачева Legalbet.

Ткачев лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ сезона-2023/24, имея на своем счету 55 (15+40) очков. Голдобин занимает второе место, набрав 54 (26+28) балла.