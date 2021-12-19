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Генменеджер «Ак Барса»: «Возможно, у нас будет шесть легионеров»

14:30
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.

— Вы ищете вратаря?

— Нет. Мы довольны нашими вратарями.

— Будут ли у «Ак Барса» шесть легионеров?

— Возможно.

— Покинет ли клуб Лямкин?

— Нет. Если одного-двух игроков мы приобретем, никого обменивать мы не будем.

— Покинет ли клуб кто-то из тренеров после подписания Пелино?

— Нет, все остаются.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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