Генменеджер «Ак Барса»: «Возможно, у нас будет шесть легионеров»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.

— Вы ищете вратаря?

— Нет. Мы довольны нашими вратарями.

— Будут ли у «Ак Барса» шесть легионеров?

— Возможно.

— Покинет ли клуб Лямкин?

— Нет. Если одного-двух игроков мы приобретем, никого обменивать мы не будем.

— Покинет ли клуб кто-то из тренеров после подписания Пелино?

— Нет, все остаются.