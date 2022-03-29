Ковальчук о Кубке Гагарина: «В этом году фаворита нет, победить может каждый»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о плей-офф Кубка Гагарина.

«Смотрю почти каждую игру плей-офф, хожу на матчи в Москве. Недавно посетил несколько игр серии «Спартак» — СКА. Если честно, красно-белые удивили меня своей игрой. В целом в КХЛ сейчас почти во всех матчах ребята показывают довольно интересный хоккей. Встречи динамичные, с накалом страстей, смотрятся на одном дыхании. Какая команда мне понравилась больше всего? Ну, наверное, отмечу две армейские команды. Это уже стало классическим хоккейным дерби, очень жду начала их серии. В этих двух командах много перспективных молодых игроков, за которыми будет интересно понаблюдать. Нас с вами ждет увлекательнейший финал западной конференции. Что касается «Востока» — «Трактор» неплохо смотрится, вышли в финал, большие молодцы. В паре «Авангард» — «Металлург» все еще ничего непонятно. Думаю, что явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина в этом году нет, победить может каждый», — сказал Ковальчук «СЭ».

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