«Сибирь» и фарм-клуб команды «Южный Урал» расторгли соглашение о спортивном сотрудничестве

Клуб КХЛ «Сибирь» и фарм-команда «Южный Урал» (Орск) из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расторгли соглашение о спортивном сотрудничестве.

«Хоккейные клубы «Сибирь» и «Южный Урал» договорились о прекращении спортивного сотрудничества по соглашению сторон. В течение двух лет хоккеисты из нашего клуба проходили игровую практику в команде из Орска. В настоящее время руководство «Сибири» ведет работу по поиску нового фарм-клуба», — сообщила пресс-служба.

16 февраля совет директоров КХЛ остановил проведение регурярного чемпионатата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. «Сибирь» с 57 очками в 50 играх заняла шестое место в Восточной конференции. Команда вышла в первый раунд плей-офф и сыграла с «Салаватом Юлаевым». Уфимский клуб победил в серии до четырех побед со счетом 4-1.

«Южный Урал» в ВХЛ занял 19 место с 50 очками и не попал в плей-офф.