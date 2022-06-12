В «Динамо» прокомментировали заключение контракта с голкипером Коноваловым

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал заключение контракта с голкипером Ильей Коноваловым.

«Илья Коновалов ближайшие два сезона проведет в составе московского «Динамо». Несмотря на возраст Ильи, он уже успел достаточно хорошо себя проявить в КХЛ и показал высокий уровень игры на международном уровне, выступая за сборную России. Мы рады, что после своей поездки в Северную Америку он возвращается именно в «Динамо». Уверен, что он сможет в нашем Клубе выйти на свой новый и максимально высокий уровень. Тренерский штаб рассчитывает на Илью. Верим, что у него все получится», — цитирует Сопина сайт бело-голубых.

Ранее Коновалов выступал в системе «Эдмонтона». В сезоне-2021/22 голкипер провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей за «Бэйкерсфилд» и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру.