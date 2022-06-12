Илья Коновалов: В «Динамо» быстро откликнулись и предложили хорошие условия»

Вратарь Илья Коновалов прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Предложение возникло быстро. Я играл в Северной Америке и ближе к концу сезона решил принять решение о возвращении в Россию. В «Динамо» быстро откликнулись на это и предложили хорошие условия, хорошие контракты. И я здесь. Рад здесь находиться.

Задачи, как всегда, максимальные: проявить себя, давать результат клубу, самому развиваться. И, опять же, Кубок Гагарина», — сказал Коновалов в интервью клубному YouTube-каналу.

23-летний россиянин подписал одностороннее соглашение с клубом на 2 года.