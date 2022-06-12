Роман Ротенберг: «Мы можем сделать так, чтобы хоккей был на уровне программы «Дом-2»

В ФХР хотят вывести хоккей по популярности на уровень телепередачи «Дом-2»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Федерация хоккея России будет работать для того, чтобы хоккей по популярности вышел на уровень телепередачи «Дом-2».

«Мы выходим за рамки хоккейного сообщества. Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг, например, «Дом-2». Мы можем сделать так, чтобы хоккей был на уровне программы «Дом-2», — сказал Ротенберг ТАСС.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который прошел в Финляндии.

ИИХФ лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске, а также взрослого чемпионата мира-2023, который должен был принять Санкт-Петербург.

Кроме того, Международная федерация хоккея 27 мая отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года.