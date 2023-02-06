Гендиректор «Торпедо»: «Надеюсь, что кто-то из наших ребят уедет в НХЛ. Мы только порадуемся»
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался о перспективах хоккеистов нижегородской команды.
«В этом сезоне кого-то выделять отдельно — наверное, неблагодарное дело. Потому что прогресс есть у всей команды — у кого-то больше, у кого-то меньше. Ребята развиваются, растут и понимают, что от них хотят тренеры. У нас одна из самых молодых команд в лиге со средним возрастом 22,5 года. Не может не радовать, что от игры к игре ребята становятся профессионалами. Им еще долго играть на высоком уровне.
Надеюсь, что кто-то из них уедет и в НХЛ, чему мы только порадуемся. Я думаю, что и ребята, которые приехали к нам из Северной Америки, через несколько лет смогут заиграть в НХЛ. По некоторым из них уже ходят разговоры кулуарно», — цитирует Харламова Metaratings.ru.
В сезоне-2021/22 в НХЛ уехал бывший вратарь «Торпедо» Петр Кочетков. Всего он провел 22 матча за «Каролину» в североамериканской лиге.
Клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице Запада, набрав 82 очка в 59 встречах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -