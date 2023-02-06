Дмитрий Рашевский продлил контракт с московским «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с московской командой, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2025 года и носит односторонний характер.

В текущем сезоне Рашевский провел за «Динамо» 59 матчей и набрал 30 (15+15) очков.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 55 матчей.