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Сегодня, 13:35

Дмитрий Рашевский продлил контракт с московским «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с московской командой, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2025 года и носит односторонний характер.

В текущем сезоне Рашевский провел за «Динамо» 59 матчей и набрал 30 (15+15) очков.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 55 матчей.

Источник: https://dynamo.ru/news/229949-dmitriy_rashevskiy_podpisal_novyiy_kontrakt_s__klubom
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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