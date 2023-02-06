Дмитрий Рашевский продлил контракт с московским «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с московской командой, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2025 года и носит односторонний характер.
В текущем сезоне Рашевский провел за «Динамо» 59 матчей и набрал 30 (15+15) очков.
Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 55 матчей.
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11.02
12.02
13.02
|7.02
|15:30
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Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
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Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
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Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
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Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
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Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
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Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
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Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
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Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
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Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
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Динамо М – Сочи
|- : -
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