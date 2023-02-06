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Сегодня, 12:51

Калниньш, Дронов и Хуснутдинов стали лучшими игроками недели в КХЛ

Мария Гусева
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Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов 22-й игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан голкипер «Амура» Янис Калниньш, одержавший две победы в четырех матчах недели, а еще в одной игре команда добилась успеха в серии бросков. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,52 процента. Коэффициент надежности составил 1,46.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов из «Металлурга», набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Дронов отличался в каждом матче недели, а в игре с «Трактором» (3:2 ОТ) Дронов стал автором победной шайбы в овертайме. Также на его счету пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан форвард СКА Марат Хуснутдинов, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах недели. Нападающий набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Ак Барсом» (7:4) записал в свой актив 4 (1+3) очка. Также на его счету два силовых приема и семь заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Герман Точилкин, набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели. Также на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/06/509473.html
Григорий Дронов
Янис Калниньш
Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
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Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
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Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
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 - : -
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Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
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 - : -
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