Калниньш, Дронов и Хуснутдинов стали лучшими игроками недели в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов 22-й игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.
Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан голкипер «Амура» Янис Калниньш, одержавший две победы в четырех матчах недели, а еще в одной игре команда добилась успеха в серии бросков. По воротам Калниньша было нанесено 134 броска (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,52 процента. Коэффициент надежности составил 1,46.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов из «Металлурга», набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели. Дронов отличался в каждом матче недели, а в игре с «Трактором» (3:2 ОТ) Дронов стал автором победной шайбы в овертайме. Также на его счету пять заблокированных бросков.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан форвард СКА Марат Хуснутдинов, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах недели. Нападающий набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Ак Барсом» (7:4) записал в свой актив 4 (1+3) очка. Также на его счету два силовых приема и семь заблокированных бросков.
Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Герман Точилкин, набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели. Также на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -