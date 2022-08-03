Ротенберг: «Не исключаем, что игроки, перешедшие в «Спартак», в какой-то момент вернутся в СКА»

Ротенберг не исключил, что игроки, перешедшие в «Спартак», могут вернутся в СКА

Генеральный директор СКА Роман Ротенберг прокомментировал обмен с московским «Спартаком», в результате которого армейцы получили защитника Александра Никишина.

— Вы часто говорили, что развиваете молодежь, но отдали пять игроков в «Спартак». Что это значит?

— А вы считаете, что Александр Никишин — не молодой? Мы долгие годы работаем и развиваем нашу систему. Любой переход дает возможность нашим игрокам развиваться. Мы смотрим по ситуации. С каждым игроком, который перешел в «Спартак», мы провели беседу, обсуждали это вопросы. На сегодняшний день это был лучший вариант для развития игроков. У нас собраны игроки, которые могут добиться больших успехов. Продолжаем работать и желаем удачи игрокам, которые перешли в «Спартак». Мы рассчитываем на них и не исключаем, что кто-то вернется обратно. Например, Роман Рукавишников уходил в «Ак Барс», но сейчас вернулся в СКА.

За 20-летнего Никишина «Спартак» получил девять хоккеистов армейцев. В обмен на хоккеиста красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Также СКА передал московскому клубу права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.