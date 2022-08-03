Защитник Марк Барберио подписал контракт с минским «Динамо»

Защитник Марк Барберио подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

32-летний канадский защитник в сезоне-2021/22 выступал за «Ак Барс». На его счету 6 игр, 3 (1+2) очка.

В НХЛ Барберио играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо». Всего в НХЛ у него 272 матча и 56 (14+42) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли защитник провел 9 игр и набрал 1 (0+1) очко.

Также Барберио играл в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», «Норфолк Адмиралс», «Сент-Джонс Айскэпс», «Колорадо Иглз».