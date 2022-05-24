Генеральный директор «Амура» прокомментировал назначение Епанчинцева на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева на пост главного тренера клуба.

«С Вадимом Сергеевичем у нас состоялась очень продуктивная встреча в Москве, общались несколько часов. Понравился его настрой, понимание наших задач и те цели, которые он перед собой ставит.

Кроме того, у Вадима Сергеевича есть опыт победителя как в качестве игрока, так и тренера. Собственно, поэтому и остановились на его кандидатуре, согласовали условия и рады приветствовать его в нашем клубе!" — написал Крамарь в своем Telegram-канале.

Ранее 46-летний специалист работал в «Югре». Он возглавлял клуб с 2019 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова в ВХЛ.