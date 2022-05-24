«Локомотив» подписал контракт с Сергеем Андроновым на два года

«Локомотив» подписал контракт с нападающим Сергеем Андроновым. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024, сообщает сайт клуба.

Сергей — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022), победитель Олимпийских игр (2018).

В КХЛ Андронов ранее выступал за две команды — тольяттинскую «Ладу» и московский ЦСКА.

В сезоне-2021/22 на счету 32-летнего Андронова 46 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 8 (6+2) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф он провел 12 встреч и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».