«Динамо» расторгло контракт с нападающим Артемом Федоровым

Нападающий Артем Федоров покидает «Динамо». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.

Артем Федоров в мае 2021 года подписал двухлетний контракт с динамовцами, однако травма, полученная на предсезонном сборе, не позволила нападающему в полном объеме проявить свое мастерство.

Форвард в минувшем сезоне выходил на площадку в бело-голубой форме 20 раз и забросил всего 2 шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.