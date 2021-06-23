Гендиректор «Трактора» оценил вклад потолка зарплат КХЛ в усиление команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о пользе потолка зарплат в КХЛ, а также объяснил, как клуб смог пригласить в команду защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина.

— Введение в КХЛ жесткого потолка зарплат улучшило наши возможности на трансферном рынке. Без этого важного шага «Трактор» не сумел бы заполучить многих качественных игроков, которые находятся на контрактах в команде — ни год назад, ни сейчас. Поделюсь ещё одним наблюдением. Не все из запланированного удалось осуществить на сто процентов, но наш клуб постоянно фигурировал в различных трансферных слухах — как правдивых, так и выдуманных. Это воспринимается не как выдумка или вброс, а уже вполне естественно. «Трактор» становится серьёзным игроком на рынке. Мне кажется, в имиджевом плане это хорошая история для нашего клуба.

— Как удалось уговорить Альберта Яруллина, уход которого из родного «Ак Барса» стал для многих шоком?

— Его подписание стало совокупностью нескольких факторов. Сыграли его будущая роль и длительный срок контракта на три года, и размер зарплаты, и фигура главного тренера, и присутствие в команде нескольких ребят, которых Яруллин хорошо знает по «Ак Барсу». Активная заинтересованность со стороны нашего клуба, думаю, тоже сказалась. Хотя более точный ответ может дать только сам Альберт.